Malato 92enne lasciato al gelo, il caso al centro di un'interrogazione al ministro

UDINE - Diventa un caso in Parlamento e in consiglio regionale la storia del 92enne friulano che, secondo la denuncia della figlia, la sera dell’Epifania sarebbe stato lasciato a lungo su una barella al freddo, «in mutande e canottiera senza coperte», ma solo con un lenzuolino, dopo essere stato portato in pronto soccorso a Udine in seguito ad una caduta in cui si era rotto un femore. L’anziano, che successivamente sarebbe stato colpito da una polmonite, accertata l’11 gennaio, è morto il 16 gennaio scorso. La figlia, che ha detto chiaramente di non sapere come e quando il padre abbia preso la polmonite, si è rivolta all’associazione di Tutela dei diritti del malato di Udine solo per denunciare il fatto, da lei definito «vergognoso», che non fossero disponibili delle coperte in pronto soccorso a disposizione di un anziano dolorante e infreddolito.Il sodalizio ha avviato un’istruttoria e annunciato una segnalazione.

Denuncia della figlia: «A 92 anni papà lasciato sulla barella al freddo senza coperte»

L’INTERROGAZIONE

A portare la vicenda all’attenzione del ministero è la deputata Dem (nonché ex presidente della Regione) Debora Serracchiani, che annuncia «un’interrogazione al ministro della Salute. La famiglia del paziente poi deceduto ha il diritto di sapere se il congiunto ha ricevuto un trattamento adeguato alle condizioni di salute, all’età e alla situazione ambientale in cui si trovava quando è stato accolto. Tutti inoltre devono essere certi che, se confermato, episodi come questo non si ripeteranno». Secondo lei, bisogna fare chiarezza sull’episodio. «La Regione, pur competente in via primaria sulla sanità, deve attenersi agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi determinati a livello nazionale. Bisogna accertare se questi standard sono rispettati, se vi sia stato un disservizio grave ma occasionale, o se siamo di fronte a una situazione su cui accendere un faro d’attenzione. A un tanto intendo sollecitare il ministro della Salute, affinché s’interfacci con la Giunta regionale per ottenere una relazione». Sul punto, la direzione dell’Azienda sanitaria Friuli centrale ha chiarito che «il paziente arrivato in Pronto soccorso è stato sottoposto a tutte le indagini per il caso con successivo ricovero in Ortopedia rispetto ai tempi di permanenza. In Pronto soccorso gli stessi sono in linea con quanto atteso nell’ambito dell’attività del Pronto soccorso in un orario normalmente di elevato afflusso. Per quanto riguarda la disponibilità di coperte si precisa che oltre alla dotazione prevista per il Pronto soccorso tale struttura ha a disposizione coperte monouso per far pronte ad eventuali situazioni di iperflusso e consumo delle dotazioni disponibili assicurando tutti i bisogni». Ma, secondo Serracchiani, «le spiegazioni della dirigenza dell’Azienda sanitaria riportate dalla stampa appaiono insufficienti e tutto l’episodio presenta degli aspetti che non possono certo rassicurare chi si presenta con fiducia alle strutture sanitarie regionali. Confido che la Giunta regionale vorrà approfondire cause e contesto di questo fatto sconcertante. L’Associazione per la tutela dei diritti del malato ha raccolto la segnalazione di quello che si presenta come un disservizio grave: non si può dire altro se in un Pronto soccorso del nostro Paese, d’inverno, mancano le coperte per tenere al caldo un paziente ultranovantenne».

IN REGIONE

In consiglio regionale si muove il Movimento 5 Stelle, che annuncia «un’interrogazione alla Giunta Fedriga per conoscere la verità rispetto a quanto accaduto a Udine, dove il giorno dell’Epifania un uomo di 92 anni è stato lasciato in barella al Pronto soccorso, senza una coperta. Pochi giorni dopo, l’anziano è deceduto a causa di una polmonite. Vista la segnalazione da parte dell’Associazione di tutela diritti del malato di Udine e le dichiarazioni dell’Azienda sanitaria, chiederemo alla Giunta che porti avanti una propria istruttoria sull’accaduto – afferma il consigliere regionale M5S, Cristian Sergo -. Crediamo sia interesse dell’Azienda stessa capire cosa sia successo, valutarlo e, soprattutto, renderlo pubblico». Secondo la tesi di Sergo, «confermata la presenza delle coperte, anche monouso, a disposizione del Pronto soccorso, ciò che emerge dai racconti letti pare abbia a che fare con gli annosi problemi dell’organizzazione dei lavori e del personale in un Pronto soccorso che negli anni ha dovuto fare fronte al taglio delle strutture di Gemona e Cividale del Friuli, con la conseguenza che un alto numero di malati sia confluito nel capoluogo udinese». In maggioranza, prende posizione invece Walter Zalukar, che mette in preventivo «un’azione di interessamento della giunta, non so ancora se una mozione o un’interrogazione». Secondo il medico, «la risposta dell’Azienda denota poca empatia. Ci dicono che il fatto che un malato 92enne abbia aspettato a lungo su una barella al freddo è nello stato delle cose. Da medico, dico che nelle persone traumatizzate il freddo è un fattore temibile di aggravamento perché influisce sui meccanismi di compenso fisiologici. Sicuramente la vicenda va portata all’attenzione della giunta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA