Denuncia della figlia: «A 92 anni papà lasciato sulla barella al freddo senza coperte»

UDINE Cade in cantina e si rompe un femore la sera dell’Epifania. Ma l’odissea vera, per un 92enne friulano, secondo il racconto che la figlia ha fatto all’Associazione di tutela diritti del malato di Udine, sarebbe cominciata una volta arrivato in ospedale, dove, in attesa dei vari accertamenti, sarebbe rimasto a lungo «sulla barella in mutande e canottiera e con addosso solo un lenzuolo», tanto che la figlia avrebbe provveduto a coprirlo alla meglio con il suo giubbotto. Una decina di giorni dopo, il 16 gennaio, l’anziano è morto. Nel frattempo, a quanto riferito dalla figlia, dopo l’intervento ortopedico dell’8 gennaio, successivamente in ospedale gli sarebbe stata diagnosticata una polmonite che sarebbe stata «accertata l’11 gennaio tramite radiografia», sostiene. Lei non accusa nessuno, dice di non sapere se e quanto il freddo patito quella prima sera possa aver inciso sulla condizione del padre, già molto anziano e provato da una frattura. Ma, una cosa, ci tiene a dirla, ed è per quello che si è rivolta all’associazione, che ha già annunciato una segnalazione: «Ritengo vergognoso che nel 2020 non ci siano a disposizione di un Pronto soccorso delle coperte. Non so quando e come mio padre abbia preso la polmonite. Ma dico che non è quello il modo di tenere le persone che si recano in pronto soccorso. Purtroppo, mio padre non me lo ridarà nessuno, ma ho voluto fare questa segnalazione nella speranza che questo possa agevolare qualcun altro che si potesse trovare in futuro nelle sue condizioni. Che almeno si dica alle persone: presentatevi in Pronto soccorso con delle coperte», si sfoga la figlia.

Dopo l’attesa dell’ambulanza a casa, «dopo due ore di attesa nella sala d’aspetto del pronto soccorso, mi avevano chiamato all’interno del reparto. Mio padre era poi stato trasportato dal portantino dapprima a fare i raggi e successivamente a fare la visita ortopedica che si era conclusa alle 2, cinque ore dopo il suo arrivo in ospedale. Da quando era uscito dal pronto soccorso a quando era arrivato al reparto di Ortopedia - prosegue il racconto della figlia - mio padre era stato lasciato sulla barella in mutande e canottiera e con addosso solo un lenzuolo». A nulla sarebbero valse le sue rimostranze, sostiene. «Mio padre aveva freddo e mi sono tolta il giubbotto per cercare di coprirlo, ma non bastava. Per giunta l’ultimo pezzo del tragitto l’ha fatto con il lettino attaccato ad una specie di muletto elettrico. E nei sotterranei dell’ospedale di notte la temperatura è alquanto rigida. E dire che quando è caduto, in cantina, al freddo, gli avevamo messo delle coperte a casa. Ma in ambulanza mi hanno detto che non servivano, che le avevano. Ad averlo saputo, che in pronto soccorso non c’erano, me le sarei portate da casa». La presidente dell’Associazione tutela diritti del malato, Anna Agrizzi, spiega che «stiamo facendo un’istruttoria per capire cos’è successo. Il signore era ultranovantenne ed era un paziente fragile. Ma la mancanza delle coperte in pronto soccorso, di cui ci ha parlato la figlia, comunque resta un aspetto grave, al di là del caso specifico. Non è possibile lasciare al freddo un ultranovantenne che ha appena avuto una frattura».

L’AZIENDA

La direzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale in merito a quanto segnalato precisa che «il paziente arrivato in Pronto Soccorso è stato sottoposto a tutte le indagini per il caso con successivo ricovero in Ortopedia rispetto ai tempi di permanenza. In Pronto soccorso gli stessi sono in linea con quanto atteso nell'ambito dell'attività del Pronto soccorso in un orario normalmente di elevato afflusso. Per quanto riguarda la disponibilità di coperte si precisa che oltre alla dotazione prevista per il Pronto soccorso tale struttura ha a disposizione coperte monouso per far pronte ad eventuali situazioni di iperflusso e consumo delle dotazioni disponibili assicurando tutti i bisogni».