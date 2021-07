UDINE - Nicola Rizzo, 32 anni residente a Udine, è morto in seguito a una caduta in sella alla sua moto. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 30 giugno, mentre l'uomo stava tornando da un ristorante di Pavia di Udine. La fuoriuscita, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, è stata autonoma e non ha coinvolto altri veicoli. Inutili i soccorso del 118.