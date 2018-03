Malore in Fiera, morto Marco Solfrini ex campione e azzurro del basket, ex Udine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto oggi a Parma, argento olimpico a Mosca 1980 con la Nazionale italiana di basket. Si trovava in Fiera - proveniente da Brescia, la sua città - quando è stato colto da un malore. A nulla sono valsi i soccorsiSolfrini aveva giocato nella Pinti fino al 1981 per passare poi al Basket Roma col quale aveva vinto uno scudetto, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Korac. Con la Nazionale di Basket aveva vinto un argento alle Olimpiadi di Mosca del 1980.Solfrini, bresciano, aveva 60 anni ed è morto a, dove si trovava per lavoro, a causa di un infarto. Ha vestito anche le maglie di Brescia, con cui aveva cominciato a giocare,, Fabriano e Siena. Si dilettava ancora con il basket giocando in una squadra bresciana di Csi ed era atleta della