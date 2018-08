Malore durante l'escursione in montagna: si accascia a muore

di Paola Treppo

TARVISIO (Udine) - Una persona èvicino a Forcella Nabois, nel Gruppo del Jof Fuart, nelle Alpi Giulie, nel comune di, a Valbruna, nella tarda mattinata di oggi, domenica 5 agosto. Inutili i tentativi di rianimazione. È in corso alle 14.30 il recupero della salma da parte del Soccorso Alpino.A Passo Monte Croce Carnico è in corso dalle 14 un altro intervento del Soccorso Alpino di Forni Avoltri per una donna sulla ferrata Senza Confini, a Passo Monte Croce Carnico, nel comune di Paluzza.