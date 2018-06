Sul tetto con la torcia per bruciare le vespe: punto, parte il rogo e muore

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STARANZANO (Gorizia) - Il corpo di un uomo originario delè stato trovato senza vita all'interno di unaal civico 40 di via Marconi, a, dove, questa mattina, sabato 30 giugno, i vigili del fuoco sono stati allertati per un principio diErano circa le 6 quando i pompieri hanno raggiunto l'abitazione e domato il rogo. Nella dimora è stato trovato un uomo dinato adche orami era. Inutili i soccorsi del personale medico giunto sul posto con una ambulanza a sirene spiegate: il pensionato ormai era deceduto.La vittima è, residente ad Azzano Decimo. L'uomo era salito sul tetto con unarealizzata artigianalmente per scacciare delleche avevano fatto il nido. Gli imenotteri lo hannoed è. Poi si è innescato l'incendio.