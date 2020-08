Motociclista muore sulla regionale che porta ad Osoppo

Un motociclista è morto questa mattina, mercoledì 19 agosto, nel territorio comunale di Majano sulla regionale 363 che conduce ad Osoppo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gemona e la Polizia locale del paese in cui si è verificato lo schianto. Al vaglio la dinamica dell'incidente. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso ma non c'era più nulla da fare per il ferito. © RIPRODUZIONE RISERVATA