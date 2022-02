UDINE - Famiglia di sportivi collaudati, i Gomirato. Erano sette i figli avuti dall’avvocato Vittorino, popolare penalista udinese. Nell’ordine: Roberto pure lui diventato avvocato, Giorgio, Paolo, Mirca, Mariagrazia, Guido (prezioso collaboratore del Gazzettino) e Franco. Alcuni di loro – Giorgio, Paolo e Guido - giocavano a calcio e anche bene. Giorgio ora è “andato avanti”. Lo si ricorda come un centrocampista capace di costruire azioni assieme ai compagni ma anche di concludere rete con efficacia grazie ad un potente tiro dalla distanza. Seppure limitato nel fisico proprio da un incidente calcistico, risultava sempre fra i protagonisti più ammirati degli annuali tornei aziendali che, su uno dei campi secondari del polisportivo “Moretti” mettevano in scena rappresentative di enti pubblici, istituzioni, banche.

Giorgio Gomirato era uno dei leader di quella della Cassa di Risparmio, sempre brillante primattrice della seguita manifestazione calcistica. Classe 1932 ha successivamente individuato nelle arti figurative una forma personale di espressione. Così formandosi da autodidatta sostenuto da doti che hanno fatto del segno qualità prima ancora dell’essere artistico. Vanta esposizioni fin dal 1960 sia in Italia che all’estero, proponendo con piglio ironico e fantasioso un mondo di immagini legato al modificarsi fisico e culturale del territorio del Friuli.



Dai primi anni Sessanta ha affiancato la ricerca incisoria al disegno ed alla pittura. Si è dedicato sopratutto alla xilografia e linoleumgrafia, per aggiungere dagli anni Ottanta la tecnica diretta alla punta secca che in seguito ha aggiunto alle possibilità che l’acquatina offre in termini di morbidezza e cromia. Nel 2005 la Stamperia Corrado Albicocco ha dedicato una esposizione monografica capace di ripercorrere con fare antologico l’opera grafica di Gomirato dal 1963 al 2005. Un bell’omaggio, senz’altro, a questo artista friulano – fortemente ancorato alla propria terra ed alle sue prerogative e tradizioni - che per decenni ha partecipato registrando successo alle maggiori rassegne di grafica di livello nazionale. Fra tutte merita venire ricordata la presenza alla esposizione della Triennale europea dell’incisione (risalente al 2010) tenuta alla Villa Manin di Passariano di Codroipo. Invece, per le edizioni del Tavolo Rosso, ha lavorato attorno al libro d’arte “Intorno al Friuli contadino”: raccoglie quattro racconti di Gian Paolo Gri e sette incisioni di Gomirato e anche “Cjantadins” con testi poetici di Elio Bartolini (anno 2003). Ha inoltre partecipato alla esposizione “Meravigliosa natura”, la natura morta incisa nel Ventesimo secolo presso la Stamperia Albicocco e ad Urbino nella casa di Raffaello Sanzio.

Un ricordo affettuoso glielo riserva Piero Gabriele, amico di una vita, compagno nelle partite di calcio, si conoscevano da colleghi alla Crup. «Una persona squisita - lo cataloga - ed è dire poco. E poi generoso, intelligente, ironico. Ci siamo frequentati per mezzo secolo, veniva spesso a cena a casa mia a trascorrevamo assieme ore gradevoli. Con il caro Giorgio, Indimenticabile». Avere amici è sempre bello, peccato che spesso ci lascino.