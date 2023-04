PINZANO - La comunità di Pinzano al Tagliamento e l'intera Val d'Arzino sono in lutto per la scomparsa, all'età di 74 anni, di Flavio Ponticelli, artigiano del legno molto conosciuto e stimato per le sue innate doti professionali e per la straordinaria carica di umanità che accompagnava le sue giornate.

Per circa quarant'anni, Ponticelli è stato titolare dell'omonima falegnameria, avviata nel lontano 1973, facendosi conoscere in tutto il mandamento, in particolare per la sua abilità nella costruzione di mobili in legno massiccio per taverne ed arredamenti rustici in genere, su misura, ma anche specializzandosi nel filone dei serramenti.

Con la sua attività di falegnameria, l'artigiano pinzanese ha contribuito alla fase di ricostruzione post-terremoto del 1976, facendosi conoscere anche al di fuori del confini della Destra Tagliamento e facendosi apprezzare per la sua manualità e serietà e portando in mostra la sua arte nella lavorazione del legno anche in molte edizioni della rinomata fiera della Casa moderna organizzata da Udine Fiere.

Un'attività, quella della falegnameria Ponticelli, proseguita fino ad una decina di anni fa, quando Flavio ha deciso di ritirarsi per la pensione. Lascia la moglie Mariangela, i figli Gabriele e Michela, i fratelli Carlo e Antonio, la sorella Luigina, i cognati Giuseppe e Gianni, i nipoti Carlo, Francesco, Guglielmo, Daniele e Serena. Questa sera, alle 19, nella chiesa parrocchiale di Pinzano al Tagliamento, verrà recitato il rosario. Domani, 3 aprile, alle 16, nella medesima chiesa, partendo dall'ospedale di San Vito al Tagliamento, verrà celebrato il funerale. La famiglia ringrazia fin da ora quanti vorranno onorarne la memoria. «Perdiamo una persona di notevole spessore - hanno ricordato i compaesani - e un professionista che tutti hanno conosciuto per l'abilità artigiana che sconfinava in quella artistica, per l'estetica delle sue creazioni in legno».