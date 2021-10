Morto di Covid a 62 anni il germanista Luigi Reitani. Era stato assessore alla cultura a Udine

UDINE - È morto, all'età di 62 anni, per complicazioni legate al Covid, il germanista Luigi Reitani, tra i principali studiosi di Friedrich Holderlin. Assessore alla cultura del Comune di Udine dal 2008 al 2013 e professore ordinario di Letteratura tedesca all'ateneo cittadino, Reitani aveva anche diretto, dal 2015 al 2019, l'Istituto italiano di Cultura di Berlino. Di origini pugliesi, Reitani viveva nella capitale tedesca con la moglie e le due figlie. Tra i suoi campi di interesse anche la letteratura austriaca dal XIX al XXI secolo e le relazioni italo-tedesche. Visiting professor alle Università di Klagenfurt e Basilea, è stato membro del comitato scientifico del Freies Deutsches Hochstift di Francoforte. Per il contributo dato alla diffusione della cultura austriaca in Italia nel 2010 è stato insignito dell'Ordine al merito della Repubblica austriaca. Ha curato i Meridiani Mondadori delle opere di Holderlin "Tutte le liriche" (2001) - ricevendo l'anno successivo il Premio Mondello per la traduzione - e "Prose, teatro e lettere" (2019).

L'ambasciatore italiano a Berlino

«L' ambasciata d'Italia ha appreso con profonda commozione la notizia della scomparsa del professor Luigi Reitani, illustre germanista, già direttore dell'Istituto di Cultura a Berlino. L'ambasciatore Varricchio e tutto il personale partecipano al dolore della famiglia». Lo scrive su Twitter l'ambasciata d'Italia a Berlino. Reitani aveva diretto dal 2015 al 2019 l'Istituto italiano di cultura Berlino