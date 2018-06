Gita in bike con gli amici: colto da un malore, muore sulla strada

di Paola Treppo

CORMONS e CIVIDALE DEL FRIULI - Esce per un giro incon gli amici ma si sente male e. È successo intorno alle 12.30 di oggi, domenica 24 giugno, in via della Pace, a, vicino alla Cantina dei produttori.Vittima del fatale malore un uomo di 63 anni diL'uomo si è improvvisamente sentito male, è caduto e ha perso i sensi. Gli amici hanno chiamato subito aiuto e il personale medico di una ambulanza ha cercato a lungo di rianimarlo. Per lui, però, purtroppo, non c'era nulla da fare, se non decretare ilSul posto sono intervanuti i carabinieri della stazione di Cormons che hanno informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Gorizia. Ottenuto il nulla osta, la salma è stata rimossa e composta nell'obitorio dell'ospedale di Gorizia, a disposizione dell'autorità giudiziaria.