Morto a 44 anni il caporalmaggiore Cosimo dopo un calvario di tre mesi

REMANZACCO - Cordoglio anche a Remanzacco per la scomparsa del caporalmaggiore dell'esercito Cosimo Corbacio, sconfitto da un male inguaribile a soli 44 anni. Il militare di Monopoli (Bari) è scomparso qualche giorno fa dopo un calvario di tre mesi. «Era un ragazzo umile, riservato, preciso, energico e onesto - lo ricorda la sorella Anna - era un uomo di fatti e non di parole: non si vantava e non amava il trionfalismo. Faceva tanti sacrifici. È andato in missione in Iraq, Kosovo, Bulgaria e Albania». A maggio del 2021, a Monopoli, non aveva esitato a tuffarsi in mare per salvare un anziano che stava per annegare. Ha lavorato sempre lontano da casa e dalla sua famiglia: per tanti anni a Remanzacco, in provincia di Udine, poi due anni fa ha ottenuto il trasferimento a Roma. «Lo scorso 10 gennaio, un mese fa, era stato trasferito alla caserma Vitrani di Bari: solo sulla carta, perché lì non ci è mai arrivato - spiega la sorella - Ci sperava in questo trasferimento per stare con il figlio di sei anni, dato che la moglie e il bambino vivevano a Monopoli: arrivava il venerdì sera e andava via la domenica a pranzo».

