UDINE - Lutto nel mondo della politica e dell'architettura regionali. È morto nella notte tra venerdì e sabato l'architetto Amerigo Cherici, professionista noto per la progettazione della ciclabile Grado-Palmanova e candidato alle prossime elezioni comunali del capoluogo friulano con la lista "Spazio Udine".



IL PROFILO

Cherici, 79 anni e originario di Sessa Aurunca (Caserta), era conosciutissimo nell'ambito della progettazione architettonica. Laureato al Politecnico di Milano, tra i suoi progetti più importanti in regione figura proprio la pista ciclabile di Grado-Palmanova, che gli valse anche un premio nazionale, le opere di arredo nel centro storico gradese ma anche il parco archeologico e monumentale di Aquileia con Marcello D'Olivo e diversi piani regolatori e progetti portuali e paesaggistici per comuni in tutta la regione. Autore di un volume dedicato proprio al capoluogo ("Udine bellissima"), Cherici era attivo, oltre che nel mondo architettonico e politico, anche in quello dell'associazionismo e della cultura. «Sono scosso e addolorato per la perdita del caro amico Amerigo, profondo conoscitore della nostra Udine e del nostro Friuli lo ha ricordato il candidato sindaco Ivano Marchiol di "Spazio Udine" -. Una persona acuta e di grande umanità, capace di riflessioni profonde in cui la dimensione della tecnica e della logica teneva sempre per mano quella della massima attenzione ai bisogni delle persone. Ci eravamo confrontati l'ultima volta questo giovedì e dovevamo preparare assieme una nuova passeggiata pubblica in città proprio nei prossimi giorni. Oggi sembra un giorno irreale. Da lui ha proseguito - ho imparato molto in questi anni. Credo che la sua passione per l'architettura, la storia e le persone, assieme a tutto il suo lavoro, abbiano lasciato un'impronta indelebile non solo a me ma a tutta la nostra comunità udinese e friulana. Io sono grato e mi sento una persona fortunata e ricca per averlo conosciuto e per tutti i momenti in cui abbiamo potuto ragionare assieme. In questo momento di dolore, il mio pensiero e le mie più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che come me hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Amerigo ci mancherà e la sua eredità continuerà a ispirare le future generazioni».



L'AVVERSARIO

Anche lo sfidante Alberto Felice De Toni ha avuto parole di commozione per Cherici: «Ancora increduli apprendiamo della scomparsa di Americo Cherici, candidato nella Lista di Spazio Udine a sostegno di Ivano Marchiol. Uomo saggio, di grande umanità e generosità, per tutti "Amerigo", come si faceva chiamare. Architetto che con passione ha sempre portato la sua visione di una Udine a misura di persona. Io, insieme a tutte le candidate e a tutti i candidati, addolorati ci stringiamo attorno alla famiglia e ai suoi compagni e alle sue compagne. Questa campagna elettorale, in cui anche lui credeva, non potrà che proseguire nel suo ricordo».