Travolto da una ruspa: operaio 54enne di Maserada muore schiacciato

di Paola Treppo

BICINICCO (Udine) -sul lavoro nella fabbricadi. Un),, che lavorava per una ditta esterna è statoda unache stava facendo manovra nel piazzale dello stabilimento ed è rimasto. È successo intorno alle 11 di oggi, martedì 27 febbraio.Inutile l'intervento del personale medico giunto sul posto con l'ambulanza e con l'elicottero decollato dalla elibase Hems di Campoformido: l'uomo era morto per leriportate nell'incidente.Sul posto sono intervanuti i carabinieri della Compagnia di Palmanova, gli ispettori dell'azienda sanitaria e il magistrato di turno della Procura di Udine. Le cause dell'infortunio sono in corso di accertamento.