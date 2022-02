UDINE - Trent'anni alla guida della casa di cura Città di Udine, un rilancio che passò attraverso una rivoluzione che soltanto un ingegnere-imprenditore come era Antonino Agosto avrebbe potuto guidare. Il presidente onorario del Policlinico di viale Venezia è morto all'alba di ieri per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Era ricoverato nella struttura a cui si è dedicato a partire dal 1991.



IL MANAGER

Agosto aveva 78 anni e una figlia, Alessandra. Abitava a Tricesimo. Laureato in ingegneria civile all'Università di Padova, governò la Patriarca cucine negli anni più difficili, seguendo il difficile passaggio della liquidazione. Approdò al policlinico nel 1991. La struttura, fondata nel 1964, si era già affermata a livello regionale, ma è con Agosto con arriverà la svolta. La sua impronta e la sua capacità di programmazione hanno lasciato il segno permettendo alla Casa di cura di ammodernarsi e diventare la più importante struttura sanitaria privata del Friuli Venezia Giulia. È così che - con l'entrata in vigore della legge sull'accreditamento delle strutture sanitarie - è cominciata la stagione delle convenzioni con le strutture pubbliche per l'erogazione di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale. E, soprattutto, l'acquisizione di macchinari per la diagnostica sempre più all'avanguardia permettendo così al Policlinico di essere in prima fila nello scenario sanitario del Friuli Venezia Giulia.



L'UOMO

La porta del suo ufficio era sempre aperta, ascoltava chiunque, sempre pronto a raccogliere suggerimenti per migliorare il servizio o risolvere qualche problema. Il fattore umano per lui era molto importante, sapeva che andava di pari passo con la produttività. Era un uomo che sapeva ascoltare e che sentiva di dover mettere a disposizione della comunità le competenze maturate in tanti anni di attività. Nel 1995 si candidò sindaco a Tricesimo con la lista civica Tricesimo il nostro Comune, vicina all'allora Polo della libertà. Andò al ballottaggio e come sfidante aveva Roberto Vattori: fu una battaglia all'ultimo voto, mai vista a Tricesimo, che vide Agosto perdere le elezioni per soli 58 voti, a conferma della stima ce raccoglieva. Fu lui a gestire anche il delicato caso di Eluana Englaro: doveva essere accolta al Città di Udine per dar corso alla sentenza della Corte d'appello di Milano affinché fossero interrotte alimentazione e idratazione artificiali. Prima della rinuncia definitiva, dovuta all'atto di indirizzo del ministro del Welfare Sacconi, che portò in seguito la donna in stato vegetativo permanente a essere condotta alla Quiete, all'ingegner Agosto si era rivolto direttamente l'ex ministro Francesco Storace, che gli chiede di impedire che Eluana morisse.



IL RICORDO

Grande dolore tra i dipendenti e i collaboratori del Città di Udine. «Era una persona sempre attiva - lo ricorda il presidente del Cda, Claudio Riccobon - e molto aperta alle relazioni. Aveva un modo di vedere la sanità diverso per quegli anni. Fu lui a dare la spinta per innovare la struttura di viale Venezia con una serie di cambiamenti, di investimenti importanti e strategici che hanno portato il Policlinico a essere oggi un gruppo di strutture con sedi a Porcia, Udine, dove oltre alla sede storica di viale Venezia ha aperto anche il poliambulatorio in via Joppi, Manzano e Trieste, importante ed articolato». (c.a.)