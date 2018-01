Trovata morta nel letto a 38 anni: mistero sulle cause del decesso

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRIULI COLLINARE (Udine) -in un paese della zonadel Friuli dove una donna didi originima di fatto residente da molto tempo in provincia di, è stata trovata senza vita in casa da alcuni parenti nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 10 gennaio. Era in camera da letto; forse ènel sonno ma è solo una ipotesi.Non sono chiare al momento le cause del decesso; la morte potrebbe essere sopraggiunta nella notte o nelle ultime ore. Da un primissimo esame della salma potrebbe trattarsi di un decesso pero per una accidentale assunzione eccessiva di. Accanto al corpo, infatti, sarebbero.stati trovati dei medicinali che la giovane donna usava per curarsi.Inutili i soccorsi e c'è il massimo riserbo sul caso da parte degli inquirenti che stanno seguendo il caso. Si esclude in ogni caso l'azione di terze perdone nella morte della 38enne; si eslude il gesto estremo. Ulteriori esami potranno fare chiarezza su questache ha colpito profondamente la comunità del paese.