Scivola in bici e viene travolto da un bus, medico friulano muore durante una vacanza in Sardegna

UDINE - Commozione per la tragica morte di Dario Rosario Sorrentino, medico e docente universitario di 64 anni, già responsabile dell'Università di Gastroenterologia dell'Ospedale di Udine per diversi anni, vittima di un drammatico incidente stradale accaduto mercoledì mattina lungo la provinciale 51 tra Alghero e Porto Conte, in Sardegna dove stava trascorrendo una vacanza.

La vittima era in mountain bike e stava rientrando da un'escursione con un amico quando ha perso l'equilibrio su una strada statale. In quel momento passava un autobus che lo ha travolto senza lasciargli scampo.