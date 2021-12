Morta l'imprenditrice Paola Valle: era stata presidente di Ance Udine

UDINE - È morta a Udine all'età di 62 anni Paola Valle, imprenditrice alla guida dell'azienda Valle Costruzioni di Amaro (Udine), già presidente di Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) di Udine e della Cassa edile, nonché componente del Consiglio generale di Confindustria Udine e «saggio» dell'associazione. «Un'imprenditrice capace, stimata e rispettata dai collaboratori e dai colleghi imprenditori - la ricorda la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli - e un autentico punto di riferimento per l'intero territorio, anche attraverso l'impegno associativo. Paola Valle lascia un enorme vuoto, umano e professionale. Ci mancherà moltissimo». Anche il capo della Delegazione di Tolmezzo di Confindustria Udine, Nicola Cescutti, ha ricordato dell'imprenditrice scomparsa «la forza d'animo, il carattere deciso di donna forte e determinata, il suo contributo alla vita associativa in Delegazione, sempre improntato ad un confronto schietto e costruttivo». L'attuale presidente di Ance Udine, Angela Martina, si è detta «addolorata in primis per la scomparsa di un'amica, che ci lascia una testimonianza forte, limpida e indimenticabile».