Addio Elisa, stroncata dal male a 20 anni, studiava medicina

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE -per la morte diuna ragazza di 20 anni deceduta pera Milano dove da due anni si era trasferita per motivi di studio. Elisa è morta ieri, giovedì 5 aprile, lasciando nel dolore la madre Michela, la sorellina, le zie Francesca e Laura, e tanti amici.Aveva perso il papà Andrea da piccola e aveva scelto di trasferirsi in Lombardia per studiaredopo essersi diplomata al Marinelli di Udine; frequentava con ottimi profitti il secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia alla Humanitas di Milano. Tra le sue passioni la danza classica. Le date dei, che saranno celebrati in Friuli, non sono state ancora fissate. Su Facebook è stato aperto unin sua