Si è spento all'età di 86 anni monsignor Franco Frilli, ex rettore dell'università di Udine

UDINE - Si è spento all'età di 86 anni monsignor Franco Frilli, spirato questa mattina, giovedì 5 gennaio, all'ospedale di Udine, dove era stato ricoverato. Nel decennio dal 1983 al 1992 ha ricoperto l'incarico di Magnifico Rettore dell'Università di Udine.

Nato a Trieste il 26 maggio 1936, Frilli fu ordinato sacerdote nel 1963 a Novara. Nel 2000 fu incardinato nell’Arcidiocesi di Udine. Entrato nell'ateneo udinese nel 1979 come docente di Entomologia agraria nella neo costituita facoltà di Agraria, negli anni ha ricoperto anche la cattedra di Apicoltura e Bachicoltura, Zoologia generale agraria e Difesa degli Alimenti dagli animali infestanti. Fu anche presidente dell’Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo Agricolo e del Centro dei Servizi Agrometeorologici del Friuli‐Venezia Giulia.





Non solo insegnamento, nella sua carriera universitaria ha rivestito diversi incarichi: Direttore di Dipartimento, Delegato del Rettore ai Servizi amministrativi e contabili, Pro-Rettore Vicario, ai quali si aggiunge il ruolo di Magnifico Rettore. Fino alla quiescenza, avvenuta nel 2009, è stato membro di Commissioni e Gruppi di lavoro di cui l’Ateneo friulano fa parte sia a livello locale che nazionale e internazionale.Nella Chiesa udinese è stato per lunghi anni collaboratore pastorale nella Parrocchia udinese della B.V. del Carmine e, fin dal 1986, canonico onorario del capitolo metropolitano di Udine. Dal 2003 al 2012 è stato Presidente Delegato dell’Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli. Fu assistente diocesano del MEIC e dell’UNCI e Presidente della Fondazione per le Scuole Cattoliche Diocesane dell’Arcidiocesi di Udine.Dal 1993 monsignor Frilli ha fatto parte della Consulta ecclesiale per l'Università presso la Conferenza Episcolale Italiana. Cappellano Conventuale ad honorem del Sovrano Militare Ordine di Malta (S.M.O.M.), nel 2009 è stato nominato Cappellano delegatizio della Delegazione del Friuli Venezia Giulia.



La data dei funerali non è ancora stata fissata.