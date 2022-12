Tricesimo. Coppia intossicata dal monossido di carbonio: camera iperbarica per entrambi

TRICESIMO (UDINE) - Giovane coppia intossicata dal monossido di carbonio, è successo intorno a mezzanotte e mezza del 20 dicembre all'interno di una casa di Tricesimo, l'abitazione sorge lungo la strada statale 13 Pontebbana.

Fortunatamente la coppia è riuscita a dare l'allarme e gli infermieri della Sores hanno allertato immediatamente anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per quanto di competenza. All'arrivo dell'équipe sanitaria la coppia era vigile, sebbene uno dei due componenti fosse in stato confusionale. È stato disposto il trasferimento in un primo momento all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Di seguito è stato disposto il trasferimento in volo con l'elisoccorso all'ospedale di Cattinara per il trattamento della copia in camera iperbarica.