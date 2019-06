Turista muore in acqua colto da malore. Barca rischia di affondare: salvati

MONFALCONE (GORIZIA) - Un turista di Longiano (Forlì-Cesena) di 85 anni, frequentatore abituale di Marina Julia, è stato rinvenuto riverso in acqua, privo di vita, domenica pomeriggio, nel tratto di basso fondale nelle acque antistanti il litorale del lido di Staranzano (Gorizia), probabilmente colto da malore. La segnalazione è pervenuta alla Guardia Costiera di Monfalcone tramite il Numero Blu 1530 per le emergenze in mare che è intervenuta recuperando la persona già esanime. Nonostante i molteplici sforzi effettuati per la rianimazione, il medico giunto sul posto ha solo potuto constatare il decesso dell'anziano.



Sempre nel pomeriggio di domenica, un fortunale improvviso, ancorché annunciato dalle previsioni meteo, ha investito il lungomare monfalconese e alle 17, a seguito di segnalazione di unità in affondamento con tre persone a bordo nella Baia di Panzano, la Guardia costiera è intervenuta nuovamente per soccorrere l'unità e i suoi occupanti. I militari, dopo aver individuato e raggiunto il natante, hanno accertato le buone condizioni di salute delle tre persone a bordo, hanno messo in sicurezza l'unità e l'hanno quindi scortata sino al rientro in porto, avvenuto senza complicazioni.



Risale, invece, a sabato scorso un intervento della medesima Guardia Costiera che ha sorpreso due cittadini di nazionalità albanese che stavano pescando illegalmente. Sfruttando il temporale in corso, i due uomini sono entrati in acqua, spingendosi fino a circa 80 metri dalla battigia, in piena zona di mare riservata alla balneazione, con una rete a mano di circa 90 metri, con l?intenzione di circuire lo specchio acqueo e catturare ogni specie ittica. I due pescatori sono stati identificati e sanzionati con mille euro di multa e il sequestro della rete da pesca.

