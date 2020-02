Motociclista morto a Monfalcone: notato a terra da un automobilista di passaggio

MONFALCONE (GORIZIA) - Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in via Consiglio d'Europa a Monfalcone (Gorizia), non lontano dalla zona ferroviaria. Per cause al vaglio della Polizia del locale Commissariato, qualche minuto prima delle 5 un automobilista ha notato la sagoma di un uomo a terra, non lontano dalla propria motocicletta. Nonostante il tentativo di rianimazione da parte di due mezzi di soccorso avanzato del 118, il centauro è deceduto.



Non si esclude che la caduta fatale sia avvenuta molto tempo prima del ritrovamento. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note. Sul posto stanno operando, per chiarire la dinamica ed eventuale coinvolgimento di altri mezzi, anche la Scientifica e il personale della Polfer. © RIPRODUZIONE RISERVATA