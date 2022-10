Una 13enne friulana è stata invece molestata domenica mattina da un 27enne in un vagone della metropolitana di Milano. La ragazzina si trovava sulla linea M3 nella stazione del Duomo e viaggiava in compagnia dei genitori. Il padre è intervenuto facendo arrestare il molestatore che, secondo quanto raccontato, avrebbe allungato le mani e le avrebbe palpato il sedere. Accortosi del fatto, il genitore ha lanciato immediatamente l'allarme e ha avvisato la security di Atm. Gli uomini della sicurezza hanno così bloccato il giovane fino all'arrivo della polizia. Come riferito dalla Questura di Milano, il 27enne è stato arrestato dai poliziotti della Polmetro. L'accusa è quella di violenza sessuale aggravata.