Due minorenni afghani trovati sulla Pontebbana

UDINE - Due minori stranieri non accompagnati, di origine afghana, sono stati rintracciati nella serata di ieri da una pattuglia Radiomobile dei Carabinieri del Norm della Compagnia di Tarvisio (Udine) lungo la statale 13 Pontebbana, nei pressi della vecchia stazione ferroviaria. I due ragazzini, entrambi in buone condizioni di salute, sono stati accompagnati in caserma e identificati, prima di essere affidati a una struttura della provincia di Udine che accoglie minorenni. Accertamenti sono in corso da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tarvisio.

