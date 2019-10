UDINE - Un uomo di 44 anni, cittadino georgiano residente a Udine, è stato arrestato dalla Polizia per aver fatto resistenza agli agenti delle Volanti intervenuti per identificarlo in un parco cittadino dove avrebbe minacciato un gruppetto di minorenni. L'episodio si è verificato ieri pomeriggio in un'area verde nella zona est di Udine.



Una ragazzina ha telefonato al numero di emergenza per chiedere l'intervento della pattuglia segnalando la presenza nel parco dell'uomo che, in compagnia di un altro, fuggito prima dell'arrivo della pattuglia, chiedeva in modo insistente denaro o accendini ai minori. «Se non mi dai i soldi ti do un pugno», si sarebbe sentito dire qualche ragazzino.



Privo di documenti, l'uomo si è opposto all'identificazione, insultando i poliziotti, sputando e scalciando. L'uomo avrebbe colpito un agente con uno schiaffo al volto. Immobilizzato, è stato condotto in Questura per essere identificato. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per oltraggio, è stato scarcerato oggi dopo l'udienza di convalida dell'arresto.

