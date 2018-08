Tentano di rubare in un distributore: denunciati due minorenni

UDINE - Due minorenni, due ragazzi albanesi di 16 e 17 anni, ospiti in una struttura di accoglienza friulana, sono stati denunciati dai Carabinieri della stazione di Majano della Compagnia di Udine per un tentato furto a un distributore di carburanti di Udine. I due ragazzi hanno tentato di aprire la cassaforte della colonnina self-service con l'utilizzo di una flex ma sono stati messi in fuga dal sistema di allarme entrato subito in funzione. I due giovani sono stati individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza del distributore. Sono stati quindi segnalati all'autorità giudiziaria per i minorenni e riaffidati al centro di accoglienza dove sono ospitati. I Carabinieri hanno posto sotto sequestro gli arnesi da scasso.

