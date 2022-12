Minorenne ubriaco in discoteca, il questore sospende la licenza al locale

UDINE - Il Questore di Udine, Alfredo D'Agostino, ha disposto la sospensione per sette giorni della licenza di pubblico spettacolo di una nota discoteca cittadina, a seguito di quanto accaduto la notte del 18 dicembre, quando la Polizia è intervenuta per soccorrere un minorenne trovato in stato di grave alterazione psicofisica per abuso di alcool. Secondo quanto riferisce una nota della Questura, la discoteca già in passato, in particolare nell'ultimo anno, era stata teatro di numerosi gravi episodi, con liti e risse tra gruppi di giovani, alcuni dei quali con pregiudizi di polizia, spesso dovute all'abuso di sostanze alcoliche, tanto che alcuni avventori erano finiti al Pronto soccorso a seguito delle lesioni patite.