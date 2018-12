Scontro sulla ex provinciale: donna muore sbalzata dalla minicar

MORARO - Una donna di 89 anni è morta a seguito di un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 11.30 di questa mattina a Moraro (Gorizia), lungo la ex strada provinciale 5, nei pressi del campo sportivo. Per cause al vaglio dei Carabinieri della locale Compagnia, due auto si sono scontrate frontalmente. Alla guida di uno dei veicoli, una Minicar senza obbligo di patente, c'era l'anziana che è stata sbalzata dall'abitacolo. Nonostante i ripetutiti tentativi di rianimarla da parte dei soccorritori, la donna è deceduta. Altri due feriti, che si trovavano sull'altra automobile, sono stati trasportati in ambulanza al Pronto soccorso di Gorizia: non sono in gravi condizioni. Sul posto è stata inviata l'automedica, assieme a due mezzi dei vigili del fuoco del Comando provinciale isontino.

