Minaccia i poliziotti col coltello davanti ai passanti: preso con la complice

UDINE - Minaccia due agenti con un coltello davanti a numerosi passanti spaventati. Un cittadino rumeno è stato arrestato dagli uomini delle Volanti di Udine. Il fatto è accaduto mercoledì poco prima delle 16, durante un controllo finalizzato a reprimere lo spaccio di stupefacenti.



Due poliziotti in borghese avrebbero notato in una strada vicina all'autostazione di Udine due persone, una delle quali con un coltello in mano, che stavano litigando animatamente. Dopo essersi qualificati, i due agenti avrebbero intimato all'uomo di gettare il coltello, ma la risposta è stata opposta: l'uomo ha puntato il coltello contro gli agenti. Solo dopo ripetuti inviti a gettare l'arma, si è deciso a buttare a terra il coltello cercando poi di scappare, aiutato da una ragazza che nel frattempo aveva raccolto la lama, nascondendola prima nella borsetta e poi abbandonandola in un'aiuola.

L'uomo è stato bloccato poco dopo da un equipaggio delle Volanti e condotto in Questura insieme alla donna. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato per «resistenza aggravata dall'uso di un'arma nei confronti degli agenti» e deferito all'autorità giudiziaria anche per il «possesso ingiustificato» del coltello. La donna, pure di cittadinanza rumena, è stata invece deferita per «favoreggiamento». © RIPRODUZIONE RISERVATA