Milan-Udinese, i voti. Rebic è una furia, Becao sbaglia tutto

PAGELLE MILAN



G. DONNARUMMA 6.5

La sua partita inizia malissimo con l’uscita a vuoto su Lasagna in occasione del gol friulano, ma nella ripresa si riscatta con tre parate bellissime su Lasagna, Mandragora e Okaka.



CONTI 6

Regala l’assist a Rebic per l’1-1, ma si perde Lasagna sul 2-2.



KJAER 5.5

Lasagna gli va via in velocità. Mezzo voto in più quando salva in angolo sull’1-1.



ROMAGNOLI 6

Impetuoso quando cerca di andare in anticipo.



THEO HERNANDEZ 7

Uno dei migliori acquisti del Milan negli ultimi anni. Ancora in gol, ancora decisivo.



CASTILLEJO 7

Con il 4-4-2 lo spagnolo sembra rinato. Scatena il panico con la palla tra i piedi.



KESSIE 5.5

Nei primi 20’ l’Udinese spazza via il centrocampo rossonero. Poi l’ivoriano non aiuta molto nelle manovre offensive.



BENNACER 5.5

Fa fatica a costruire il gioco del Milan.



BONAVENTURA 5

Non trova mai il varco giusto e non si rende pericoloso. Sostituito all’intervallo da Rebic.



IBRAHIMOVIC 6

Troost-Ekong e Nuytinck cercano di fermalo, ma Zlatan crea comunque qualche grattacapo agli avversari.



RAFAEL LEAO 6.5

Nella ripresa è protagonista di qualche spunto interessante.



REBIC 8

Entra al posto di Bonaventura e segna il pareggio. Poi non si ferma mai, fino al gol vittoria firmato al 93’.



PIOLI 7

Indovina il cambio all’intervallo inserendo Rebic.





PAGELLE UDINESE



MUSSO 5.5

Prima del pari milanista, è bravo su un diagonale ravvicinato di Castillejo. Si fa sorprendere sul tiro al volo di Theo Hernandez.



BECAO 4.5

È quello che dei tre in difesa va più in difficoltà. Sbaglia lui sul 3-2 di Rebic.



TROOST-EKONG 6

Quando ci sono da murare le iniziative del Milan, non si arrende mai.



NUYTINCK 6.5

Bellissimo il duello con Ibrahimovic.



STRYGEN LARSEN 7

Approfitta nel migliore dei modi dell’uscita a vuoto di Donnarumma su Lasagna. Ed è suo l’assist del 2-2.



DE PAUL 6

Avvio gara perfetto, ma si perde quando il Milan inizia il pressing.



MANDRAGORA 5.5

Si mangia un gol sull’1-1 a pochissimi metri da Donnarumma.



FOFANA 6.5

Forte fisicamente. Bennacer e Kessie soffrono le sue iniziative.



SEMA 5

Castillejo fa un po’ quello che vuole.



LASAGNA 7

Quando ha la palla tra i piedi, dà la sensazione di poter creare scompiglio. Ed è lui a firmare il 2-2.



OKAKA 5.5

Si fa vedere solo quando impegna Donnarumma nella ripresa sull’1-1.



GOTTI 6.5

La sua Udinese resiste 93’ giocando una bellissima gara. Ultimo aggiornamento: 17:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA