Mihaela Cormos, la mamma di Patrizia: «Foto e video per avere like e nessuno ha aiutato i ragazzi. Ma in che mondo viviamo?»

Ragazzi travolti dalla furia del fiume Natisone a Premariacco, in provincia di Udine. Cosa è successo quel maledetto primo giugno e perché nessuno è riuscito a salvare Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Casian Molnar. Parla la mamma di Patrizia, con parole piene di dolore e rabbia, soprattutto rivolta a tutti quelli che hanno fotografato e filmato la tragedia.

«Foto e video per avere "like" e nessuno li ha aiutati: ma in che mondo viviamo?»

«Secondo me si poteva fare di più, adesso è troppo presto per dire altro. Ma grazie ai soccorritori che me l'hanno trovata, che almeno ho una bara su cui piangere. E grazie a tutti quanti ci sono stati vicini in questi giorni, che ci diano la forza per andare avanti, per crescere l'altra nostra figlia». Mamma Mihaela, abbracciata al marito, in un dolore composto, ma dentro distrutta ancora nell'animo per la perdita della sua "grande gioia", Patrizia, ha voluto consegnare i suoi pensieri più profondi in occasione, ieri mattina a Udine, dell'apertura della camera ardente delle due ragazze annegate nelle acque del fiume Natisone, venerdì scorso, in Friuli.



Non è solo una tragica fatalità?



«Non ho avuto ancora il coraggio di vedere i video, ho visto solo la foto di loro tre abbracciati.

Ho visto la foto sui sassi con lei con il telefono in mano, in quel momento è quando ha chiamato i soccorsi, quando ha capito che erano in pericolo. Forse si poteva fare di più, forse era destino. Non so a cosa credere. Voglio comunque ringraziare chi l'ha cercata, che me l'hanno ridata, grazie a Dio che me l'hanno trovata».



Ha parlato con i carabinieri, che cosa vi hanno detto?



«Mi hanno detto che ha chiamato più volte il 112. Ha lasciato il suo nome, l'indirizzo. Ha detto "Chiamate mia mamma". Era una figlia splendida, bravissima, studiava e andava a lavorare. Ciò che più mi addolora è che tutti hanno fatto foto e video e nessuno li ha salvati. Nessuno. In che mondo viviamo, tutti li a cercare like, una cosa pazzesca. Potevano forse salvarli. Non era importante fare i video. Forse si poteva salvare anche da sola, le abbiamo insegnato a nuotare da piccola, in piscina, però in quella situazione ha aspettato la sua amica Bianca, che non sapeva nuotare. Erano legatissime, le voleva un mondo di bene, lei aveva un cuore grande per tutti».



Conoscevano il posto? Erano già stati lì?



«No era la prima volta. Nessuno dei tre conosceva quel fiume, l'hanno cercato su internet. Giovedì notte siamo state a chiacchierare fino alle due e mezza di notte. Poi è andata a studiare ancora per il test, si è alzata presto, si è lavata e preparata per andare a scuola. Poi mi ha chiamato a mezzogiorno dicendomi che era andato tutto bene, che era stata bravissima e mi ha chiesto se poteva andare a fare una passeggiata là al lago, a Premariacco, con i suoi amici, per fare delle foto. Inizialmente le avevo detto di no, che era stanca, che venisse a riposare, ma ci teneva, era stata bravissima per l'esame, allora le ho detto Ok, vai».



Cosa vi aspettate ora? Volete giustizia?



«Non mi aspetto nulla, non ci serve nulla, nessuna ce la dà più in dietro nostra figlia. Non è questione di giustizia. Non mi fa né caldo né freddo, spero solo che le nostre figlie non siano morte invano, che magari cambiano le leggi, che siano più pronti ad intervenire e salvare le persone in pericolo. Che non aspettino approvazioni per partire ed intervenire. Che non succeda mai più qualcosa del genere».



Che ricordo rimarrà di Patrizia?



«Era un angelo, studiava tanto e lavorava per mantenersi. Dopo l'esame all'Accademia, sostenuto proprio venerdì mattina, mi ha chiamata e mi ha detto 'sono stata bravissima, ho saputo tutto. Mi scriveva ogni giorno 'mamma ti amo' su whatsapp, mi chiedeva sempre se poteva fare qualcosa: 'Mamma ho quasi 21 anni, posso andare a prendere un caffè?. Il suo preside mi diceva che la sua risata si sentiva dal secondo piano, era una gioia di bambina. Le abbiamo volute vestire con l'abito bianco in questo ultimo loro viaggio rispettando la nostra tradizione ortodossa. Volevamo far conoscere a tutto il mondo la nostra figlia, obbediente, brava, entusiasta, amante dei viaggi, sempre a disposizione degli altri, siamo e saremo per sempre orgogliosi di lei».



D.Z.