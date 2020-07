60 migranti in fuga dalla rotta balcanica rintracciati alle porte di Udine

UDINE - Una sessantina di migranti, divisi in due gruppi, sono stati rintracciati stamani alle porte di Udine. Il primo gruppo, composto da una cinquantina di persone, tutti cittadini afghani e pakistani, è stato individuato lungo la strada regionale 56 a Lovaria. Sul posto si sono portati Guardia di Finanza, Polizia locale e Carabinieri.



Altri sette richiedenti asilo sono stati rintracciati, dopo la segnalazione di un passante, nella zona di Paparotti. I cittadini stranieri, dopo le pratiche di riconoscimento in Questura, sono stati indirizzati in strutture di accoglienza dove trascorreranno la quarantena anti-Covid-19: tutti i rintracci odierni riguardano migranti in arrivo dalla rotta balcanica. © RIPRODUZIONE RISERVATA