Altri 4 migranti positivi all'ex caserma Cavarzerani a Udine, il ministero degli Interni chiama il sindaco di Gonars: «Vi aiuteremo»

Altri quattro nuovi casi positivi al Covid 19 nella zona rossa dell'ex caserma Cavarzerani a Udine, dove sono ospitati quasi cinquecento immigrati rintracciati in Friuli Venezia Giulia, entrati illegalmente in Italia attraverso la Rotta Balcanica. A renderlo noto è stato il sindaco di Udine Pietro Fontanini, spiegando come alla caserma Cavarzerani i positivi siano dei giovani immigrati tra i 20 e i 33 anni, afghani e pakistani che verranno trasferiti in altre strutture. Le operazioni della sorveglianza sanitaria sono in fase di completamento e i quattro nuovo positivi saranno sottoposti a cure mediche. Si tratta del terzo gruppo di stranieri trovati positivi alla Cavarzerani, che a questo punto potrebbe vedere ulteriormente prolungato l'isolamento, anche se la zona rossa aveva causato proteste tra gli immigrati ospitati a Udine.

Proprio questa mattina il Prefetto di Udine ha convocato un incontro con tutti i sindaci della provincia, per trovare il modo di gestire e collocare i nuovi arrivi di migranti.Intanto il ministero degli Interni questa mattina ha preso contatti con il sindaco di Gonars , che ieri sentitosi solo nell'affrontare l'emergenza migranti aveva minacciato di portare gli stranieri a Palazzo Chigi, a Roma. Dal ministero sono arrivate rassicurazioni: «Vi aiuteremo a gestire l'emergenza».