Il ministro degli Interni Luciana Lamorgese l'8 settembre sarà in Friuli Venezia Giulia per un confronto con le autorità locali e della Regione sul problema del flusso di migranti dalla rotta balcanica che negli ultimi mesi ha subito una forte crescita causando non poche tensioni sul territorio, spingendo non solo il governatore Massimiliano Fedriga ma anche i sindaci locali a sollecitare un intervento da Roma. Eclatante il gesto del sindaco di Gonars, Ivan Diego Boemo, che accompagnato dal comandante della Polizia locale era partito alla volta di Roma con un mezzo comunale, coni cinque migranti, minori non accompagnati in arrivo dal Bangladesh, a bordo.

IN ASCOLTO DEL TERRITORIO

«La visita annunciata per l'8 settembre in Friuli Venezia Giulia del Ministro dell'Interno Lamorgese non è la partecipazione alla festa dell'Unità o a un compleanno privato di alcuni esponenti del centrosinistra. Quando questa estate alcuni sindaci, a cominciare da quello di Gonars, esasperati per l'invasione di clandestini, avevano deciso proteste clamorose - ha commentato oggi all'Adnkronos il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri - ho parlato col Ministro Lamorgese sollecitando una sua attenzione a queste vicende e un suo ascolto diretto e personale dei sindaci, anche di piccoli centri. In quella occasione, con grande cortesia e disponibilità, il Ministro ha detto che avrebbe incontrato gli amministratori, non soltanto filogovernativi o di città importanti. La ringrazio per aver mantenuto l'impegno confermando la visita che si terrà l'8 settembre e sono certo dell’l'impostazione istituzionale dell'incontro, non limitato soltanto ai centri maggiori ma anche all'ascolto di chi ha interrotto azioni di protesta. Lo dico pubblicamente perché so che la Lamorgese è una persona seria mentre altri non hanno ancora metabolizzato la sconfessione popolare e democratica da parte dei cittadini».

TRASFERITI FUORI REGIONE

Intanto sono scattate le procedure per la chiusura del Centro temporaneo di accoglienza per le quarantene fiduciarie dei migranti ospitato al seminario di Castellerio, frazione di Pagnacco in provincia di Udine, giudicato non idoneo all'accoglienza. I circa 60 individui ospitati saranno trasferiti fuori regione. Le operazioni sono già iniziate. La struttura è stata al centro di diverse polemiche nell'ultimo periodo, dalla dichiarazione di "zona rossa" da parte del sindaco alle diverse fughe dei soggetti in quarantena.

IL SINDACATO DI POLIZIA

«Ogni giorno continuano i rintracci di migranti irregolari in provincia di Udine e in tutta la regione Friuli Venezia Giulia, bisogna mantenere molto alta l’attenzione su quello che sta accadendo sul nostro territorio, solo in provincia di Udine negli ultimi mesi sono stati rintracciati più di 1500 migranti, più di 500 nell’ultimo mese, 70 nelle ultime 24 ore - protesta anche il Segretario Provinciale Sap di Udine, Nicola Tioni - L'apparato sicurezza in queste condizioni rischia il tracollo e le Forze dell’Ordine non sono in grado di fronteggiarlo. Ormai è più di venti giorni che i migranti vengono “parcheggiati” a bordo di pullman nello spiazzo del “Santuario di Madonna Missionaria” a Tricesimo, in attesa dell’effettuazione del tampone e della loro sistemazione nelle strutture di accoglienza. Le Forze dell’Ordine sono quasi esclusivamente impegnate nella loro vigilanza e per la loro trattazione, anche più di 60 migranti lasciati nei pullman e qualcuno di loro anche per più di sei giorni, ormai questa soluzione, che doveva essere temporanea è diventata la prassi, migranti e colleghi lasciati in strada perché le istituzioni non sono in grado di gestire la situazione».



Ultimo aggiornamento: 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA