In trecento manifestano con dieci sindaci contro l'ospitalità dei migranti tra le montagne friulane

Oltre 300 persone hanno preso parte questa sera, venerdì 4 settembre a Tolmezzo, tra le montagne friulane della Carnia in provincia di Udine, al flash mob promosso contro l’ipotesi di trasferimento di migranti all’interno della ex caserma Cantore del capoluogo Carnico. Decisione congelata dopo l’incontro della scorsa settimana tra il sindaco Francesco Brollo e il prefetto di Udine Angelo Ciuni, fino all’arrivo del ministro Lamorgese previsto per martedì prossimo. La manifestazione promossa dai leghisti Aurelia Bubisutti e Stefano Mazzolini, era stata dichiarata apartitica e trasversale, si sono visti una decina di sindaci sui 28 della Carnia con la fascia tricolore, ma non il primo cittadino di Tolmezzo; presenti anche l’europarlamentare Elena Lizzi, i deputati Renzo Tondo e Walter Rizzetto, rappresentanti della Lega e Fratelli d’Italia con le bandiere di partito, alcuni vessilli con l’Aquila del Friuli. Dai rappresentanti politici l’invito a fare strategia territoriale e trasversale per evitare il trasferimento, “mettendo spalle al muro il centro sinistra” ha detto Tondo.

Ultimo aggiornamento: 19:59

