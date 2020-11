Nella notte abbandonati in autostrada 100 migranti

UDINE - Un centinaio di migranti, entrati illegalmente in Italia, presumibilmente dalla rotta balcanica, sono stati rintracciati la notte scorsa dalle forze dell'ordine tra l'autostrada A23, nei pressi del casello di Gemona, e la viabilità ordinaria nella zona tra Buja e Osoppo. Al 112 sono giunte svariate segnalazioni da parte di automobilisti in transito che avvertivano della pericolosa presenza di pedoni sull'autostrada. L'arrivo della Polstrada e dei Carabinieri ha consentito di mettere in sicurezza lo scenario e di organizzare il trasferimento all'ex caserma Cavarzerani di Udine, dove gli stranieri - si tratta di cittadini bengalesi e pakistani - trascorreranno la quarantena anti-Covid, in attesa della valutazione delle loro istanze di richiedenti protezione internazionale. Gli investigatori sono persuasi che i migranti siano stati fatti scendere da camion e furgoni nel cuore della notte: i passeur si sono dileguati.

