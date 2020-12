Straniero trovato ferito in mezzo all'autostrada, forse un migrante caduto da un Tir

PALMANOVA - Ferito in mezzo all'autostrada, in prossimità del nodo di Palmanova. L'allarme è scattato poco dopo le 17, in prossimità del Nodo di Palmanova sulla carreggiata in direzione Venezia. L' uomo è stato trovato riverso a terra lungo la corsia di sorpasso vicino alle barriere di sicurezza. A notarlo è stato un tecnico di Autovie Venete che ha subito allertato il Centro Radio Informativo della Concessionaria. Sul posto sono arrivati gli ausiliari alla viabilità e i sanitari del 118 per le prime cure del caso. L’uomo – al momento dei soccorsi – era cosciente e aveva una ferita ad una gamba. È stato quindi trasferito d'urgenza all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie. Secondo una prima sommaria ricostruzione della Polizia autostradale di Palmanova, che sta indagando sull’accaduto, l'uomo, uno straniero, è stato investito da un veicolo. Gli investigatori non escludono che si tratti di un migrante entrato in Italia con qualche Tir e che poi possa essere caduto e quindi investito. Gli agenti hanno raggiunto il Santa Maria della Misericordia del capoluogo friulano nella speranza di poter raccogliere indizi utili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA