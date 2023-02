Freddo e forti raffiche di vento, domani in Friuli Venezia Giulia è allerta gialla

Non si placa l'ondata di freddo che in queste settimane sta attraversando il Friuli Venezia Giulia. Uno scenario che si protrarrà anche nella giornata di domani, sabato 4 febbraio, quando sono previste forti raffiche di vento a causa dell'anticiclone sull'Atlantico e della depressione sulla Russia che fanno affluire correnti nordoccidentali sulla nostra penisola. Un fronte, che nella notte tra oggi e domani, determinerà la temporanea e decisa intensificazione di tali correnti.

La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha quindi diramato un'allerta gialla nelle zone di montagna, dove soffieranno venti da nord-ovest, molto forti in quota. Qualche raffica locale è possibile anche a fondovalle, specie in Carnia. Il vento sarà in calo nel pomeriggio. Come comunicato dalla Protezione civile, il verificarsi di tali eventi può comportare locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse alle possibili raffiche di vento.