Meteo. Allerta gialla in Fvg: attesi forti rovesci sui monti e in zona pedemontana

La Protezione civile del Fvg ha diramato un allerta di colore giallo sulla regione per criticità idrogeologica. Già nella giornata di oggi, 6 agosto, informa una nota, sono previsti locali temporali - anche forti - su tutte le zone, più probabili sui monti e pedemontana, meno sulla costa.



Attesi anche per mercoledì locali temporali, possibili già di notte o prima mattina, in genere più probabili di pomeriggio-sera e comunque più frequenti sui monti. Per giovedì il tempo resta instabile con frequenti rovesci anche temporaleschi e piogge localmente abbondanti.



Il verificarsi di tali eventi - avverte la Protezione civile - può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse a grandinate e possibili colpi di vento durante i temporali.

