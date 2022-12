Meteo, le previsioni in Friuli Venezia Giulia: feste tra cielo coperto e piogge

In Friuli Venezia Giulia la giornata di Santo Stefano sarà segnata dalla presenza di un cielo coperto con possibili deboli piogge sparse. In modo particolare a Trieste e sul Carso i leggeri rovesci potranno essere un po' più abbondanti. Probabili nebbie e foschie potranno interessare la pianura e la costa. In montagna, nei settori più interni e ad alta quota della Carnia, a Sappada e nel Tarvisiano il cielo in prevalenza poco nuvoloso o variabile con marcata inversione termica a fondovalle.

Le previsioni

La situazione vedrà un leggero miglioramento nei prossimi giorni. Dopo le piogge previste per la notte tra il 26 e il 27 dicembre sulla pianura e sulla costa, nel corso della giornata il cielo sarà variabile con maggiori schiarite nelle ore centrali. Dal pomeriggio tornerà a essere in prevalenza nuvoloso, specie su pianura e costa, con vento moderato da nord-ovest e sulla costa. Per alcune ore soffierà Bora moderata. Il tempo resterà stabile anche per il 28 dicembre. Sulle zone montane più interne ed in quota cielo da poco nuvoloso a variabile, sulle altre zone in prevalenza nuvoloso, con probabile maggiore nuvolosità su bassa pianura e costa orientali; possibili foschie, specie in serata. Zero termico attorno a 1500 m di quota circa, con moderata inversione termica a fondovalle, specie al mattino.

Meteo il 29 dicembre

Sulle zone montane più interne ed in quota cielo variabile, sulle altre zone in prevalenza coperto, con possibili deboli piogge sparse su pianura e costa orientali, specie dal pomeriggio. Probabili foschie e possibili nebbie, specie di notte e su pianura e costa.