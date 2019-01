Previsti venti forti, allerta meteo in Friuli Venezia Giulia il 2 e 3 gennaio

TRIESTE - La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo di color giallo per il 2 e 3 gennaio a causa del vento forte con possibili raffiche previsto sui monti della regione.



Una depressione fredda - spiega la Protezione civile - in rapido movimento dalla Scandinavia verso i Balcani determinerà, tra domani e giovedì, l'afflusso di intense correnti da nord sulle Alpi Orientali; tali correnti saranno anche molto fredde in quota. Il 2 e 3 Domani e giovedì sui monti della regione si prevedono venti forti da nord in quota, molto freddi oltre i 1.500 metri; qualche raffica forte potrà interessare le valli, con direzione anche variabile. Cielo in genere poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti, dove domani sarà possibile qualche debole nevicata locale.

