Mercurio e tallio, via alla mappatura: sotto la lente l'area di Cave del Predil

di Maurizio Bait

TRIESTE - Individuare e quantificare la presenza di mercurio in diverse aree del territorio del Friuli Venezia Giulia, ma anche un monitoraggio e l'analisi dei suoi composti e, in particolare, la sua componente non biodisponibile. È la missione affidata dalla Giunta regionale ad un accordo di collaborazione tecnica con l'Università di Trieste, sulla scorta di una delibera proposta dall'assessore all'ambiente e all'energia Fabio Scoccimarro (FdI): Un'intesa per la quale la Regione mette in preventivo...