Merce che scotta, i ladri gettano decine di orologi: si cercano i proprietari

È merce che... "scotta", i ladri si liberano di decine di preziosi orologi e ora i carabinieri cercano i proprietari. Numerosi orologi, abbandonati da ignoti e probabilmente rubati, sono stati rinvenuti il 19 gennaio scorso in una zona isolata di Pozzuolo del Friuli dai carabinieri della stazione di Mortegliano, dopo la segnalazione di un cittadino.



I militari dell'Arma sono già al lavoro per individuarne la provenienza. Parte degli orologi sono anche stati riconosciuti come rubati e restituiti ai proprietari che avevano subito un furto nelle loro abitazioni della zona nei giorni antecedenti il ritrovamento. Le indagini sono ancora in corso per individuare se gli ultimi 10 orologi rimasti siano anch'essi oggetto di furto e risalire così ai proprietari.



L'invito dei Carabinieri è a contattare la stazione di Mortegliano in via Trento 5 (0432-761417) nel caso di un loro riconoscimento. Ultimo aggiornamento: 14:42