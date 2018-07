Mercato auto stabile solo grazie ai km zero: Udine cala, cresce Trieste

di Paola Treppo

FRIULI VENEZIA GIULIA -solo. Da gennaio a giugno 2018 sono state immatricolate quasie fuoristrada. Il mercato dell’auto, quindi, dopo la ripresa dell’ultimo triennio, rimane stabile in Fvg. Nel primo semestre di quest'anno sono stati immatricolati 48 veicoli in più dello stesso periodo dell’anno precedente: da 19.641 a 19.689, con un +0,2%. I numeri rimangono lontani dal periodo pre crisi, quando si superavano le 50mila unità annue, ma soprattutto sono gonfiati dai km zero.«La tenuta è conseguenza degli sforzi dei concessionari - dice, capogruppo di Auto moto e ricambi diprovinciale di Udine e del Fvg -. Alla ripresa degli ultimi anni non ha fatto seguito, infatti, il consolidamento del mercato. La situazione resta difficile: faremo fatica a mantenere i livelli del 2017».Il mese di giugno è in linea con il dato semestrale. Stando al complesso delle cifre comunicate da Confcommercio, il totale delle immatricolazioni dello scorso mese in Fvg è di 3.274, vale a dire 13 in meno del giugno 2017 (-0,4%). A crescere è Trieste (+15,3%), quindi(+6,8%), mentreè stabile (+0,7%) e Udine in calo (-7,3%).Il gruppo Auto moto e ricambiha reso noto oggi, giovedì 12 luglio, anche i dati di dettaglio di gennaio-giugno per provincia. Il +0,2% regionale è il risultato di segni positivi in tre delle quattro province del Fvg. Trieste è in testa alla classifica con la più alta percentuale positiva (+7,5%), seguita da Gorizia (+7,4%), Pordenone (+1,3%), con Udine al -4,1%.