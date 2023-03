Cucine sporche e carenze igienico-sanitarie, sanzionata una scuola di Udine

UDINE - Muro di controlli da parte dei Nas nelle mense scolastiche. Nell'ultima settimana di febbraio in Friuli Venezia Giulia sono stati controllati cucine e refettori di 14 scuole. I problemi si sono verificati in un istituto scolastico del territorio friulano, dove è stata elevata una sanzione di circa tremila euro a causa di carenze igienico-sanitarie e una scarsa osservanza delle procedure di autocontrollo. In modo particolare, la lente dei controlli si è posata sui macchinari sporchi per la preparazione dei cibi e sulla mancata obbedienza alle regole che la scuola segue per la gestione della cucina e della dispensa.

Tali verifiche si inseriscono nell'ambito di una serie di controlli svolti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il Ministero della Salute. In totale sono state ispezionate 1.058 aziende di ristorazione in tutta Italia operanti all'interno di mense scolastiche di ogni ordine e grado, dagli asili nido fino agli istituti superiori. Un terzo di queste ha evidenziato irregolarità, accertando 482 violazioni penali e amministrative, con sanzioni pecuniarie per 240 mila euro, contestate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti e nelle condizioni igieniche nei locali di preparazione dei pasti. In tale ambito è stata disposta anche la sospensione dell'attività o il sequestro di 9 aree cucina operanti all'interno delle mense scolastiche per rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, come la presenza diffusa di umidità e muffe. Sono state poi sequestrate oltre 700 kg di derrate alimentari (carni, formaggi, frutta e ortaggi, olio) riscontrate in assenza di tracciabilità, scadute di validità e custodite in ambienti inadeguati.