â€‹Medici di famiglia, quaranta in arrivo. Ma il corso slitta al mese di dicembre

di Lisa Zancaner

UDINE - Il Friuli Venezia Giulia sfornerà, il doppio rispetto allo scorso anno e 10 in più rispetto ai posti previsti inizialmente. Stoppato il test per l'accesso al corso di formazione in Medicina generale in programma questo mese, la nuova data, annunciata dalla ministra della salute Giulia Grillo, è il 17 dicembre. L'annullamento è dovuto all'allocazione di ulteriori 40 milioni di euro che si sommano ai fondi ministeriali per coprire 840 posti aggiuntivi in tutta Italia dando così la possibilità a 2.093 giovani medici di completare il proprio percorso formativo. «La formazione post laurea dei medici è rimasta per troppo tempo ingabbiata ha dichiarato in una nota la ministra - Il cosiddetto imbuto formativo per i medici specialisti e per i medici di famiglia deve finire. La sanità pubblica avrà un domani se i giovani saranno sostenuti nella loro volontà di fare i medici e di farlo in Italia».