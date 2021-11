Le novità nel panino, il tour McDonald's fa tappa a Udine

UDINE - Anche Udine ieri mattina ha potuto conoscere le novità del Best Burger, l'innovativo modo lanciato da McDonald's per preparare i suoi panini, capace di renderli ancora più gustosi e irresistibili. La rivoluzione riguarda tutti i panini del brand e sta venendo comunicata a partire da questi giorni con un focus particolare sul Big Mac, vera icona McDonald's, anche grazie agli spot in cui protagonista assieme al panino, è il noto rapper Ghali. Presso il ristorante di Viale Palmanova, l'ultimo inaugurato in Friuli nel dicembre 2019, alla presenza del direttore Relazioni Istituzionali del gruppo Tommaso Valle, del licenziatario di tutte e sei le sedi di McDonald's presenti nella provincia di Udine, Angelo Casa, e di Enrico Scroccaro, responsabile progetti speciali, è andata in scena la presentazione della svolta culinaria, che riguarda sia la cottura della carne sia la preparazione del pane e poi dell'intero panino, in modo da valorizzare il sapore e la qualità di ciascuno degli ingredienti presenti nella celebre ricetta. Dal pane più morbido e caldo, alla lattuga ancora più fresca e croccante, all'hamburger più gustoso, fino alla cremosità della salsa: grazie a Best Burger si ottiene un contrasto di consistenze, densità e calore capace di esaltare in modo uniforme tutti gli ingredienti. I presenti all'evento hanno potuto degustare prima la vecchia versione del Big Mac, analizzandola sensorialmente a 360 gradi con tutti i cinque sensi. Successivamente hanno assaggiato la nuova versione, rendendosi conto di persona dei cambiamenti. Per l'implementazione di Best Burger McDonald's ha investito oltre 70mila ore di formazione per i suoi dipendenti e il tour di presentazione ha toccato in 15 tappe tutta Italia e dopo Milano, Brescia, Parma, Roma, Salerno, Torino, Fano, Bari, Lucca e Pescara, ieri è toccato a Udine. Siamo sempre alla ricerca di offrire la best experience ai nostri clienti e Best Burger rappresenta oggi per noi un importante risultato. Frutto di lunghi studi e ricerche, è un vero e proprio punto di svolta che ci riempie di orgoglio e segna una nuova frontiera del gusto, tutta da provare hanno spiegato i vertici di Mc Donald Italia mostrando in piena trasparenza anche le varie fasi di lavorazione all'interno delle cucine, i metodi utilizzati, la puntuale organizzazione e il coordinamento tra lo staff del ristornate. A Udine e provincia McDonald è presente con 6 ristoranti, 250 dipendenti e 5.500 transazioni giornaliere. La crescita continua tanto che si cerca anche nuovo personale. Un impegno quello dello storico brand mondiale, partner tra l'altro di Udinese Calcio, che si traduce anche in un sostegno alla città, come ha sottolineato l'assessore comunale al commercio Maurizio Franz presente assieme al consigliere comunale Marco Zanolla - raccontando che è proprio McDonald a finanziare quest'anno le luminarie di piazza San Giacomo. In Italia da 35 anni, McDonald's conta oggi 610 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 25.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1 milione di clienti. I ristoranti McDonald's italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie a 140 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio.