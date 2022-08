UDINE - Con la moto ha saltato a un'altezza di 9 metri mentre un ultraleggero gli volava sotto: è la prodezza di Mattia Cavalli , udinese classe 1988, pilota semi-professionista di Freestyle Motocross, e di Alberto Cossi, il pilota del velivolo. Una prodezza che il sindaco Pietro Fontanini e l'assessore allo Sport, Antonio Falcone hanno voluto premiare anche per sostenere una disciplina di nicchia: la Fmx, variante del motocross in cui a contare è l'abilità dei piloti nelle acrobazie durante i salti. Importato dagli Stati Uniti agli inizi degli anni 2000, questo sport è praticato in Italia da quattro team.

Mattia Cavalli, l'impresa con la moto

«Sono onoratissimo ha detto Cavalli, accompagnato da Cossi, ieri alla cerimonia di consegna delle targhe che riproducono lo stemma di Udine, a Palazzo D'Aronco - ringrazio l'assessore Falcone perché senza di lui non sarei qui e la mia disciplina non avrebbe visibilità. Sono l'unico pilota, da quando è arrivato questo sport in Italia, ad aver fatto una simile impresa di caratura internazionale: siamo stati abilI e abbiamo deciso di registrare il record (il filmato è stato girato da Luca Bertossi, ndr). A dicembre proveremo a sfidare il campione americano in carica in una nuova impresa che vorrei portare in territorio friulano, un evento che porterà migliaia di persone». «A Premariacco (al campo volo dove entrambi si allenano, ndr), Mattia mi ha proposto di fare qualcosa di particolare ha raccontato Cossi - e da qui è nata l'idea di provare a passare sotto una moto in salto».