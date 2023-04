Pasquetta con la politica, a Udine torna Salvini per sostenere Fontanini

UDINE - Pasquetta a tutta politica in città. Stasera torna Matteo Salvini in città, dopo il tour de force friulano che ha preceduto il primo turno, per sostenere la candidatura di Pietro Fontanini in vista del ballottaggio. E subito il comitato Mansi (capitanato dall’omonimo Matteo Mansi, che, in caso di vittoria di Alberto Felice De Toni, potrebbe entrare in consiglio con il Pd) organizza un presidio contro i passaggi a livello che il leader del Carroccio, da ministro, si è impegnato a spazzare via. Intanto, a far da contraltare alla visita ministeriale, De Toni organizza la Pasquetta formato pic-nic al Cormor (alle 12.30), fra candidati e sostenitori della sua coalizione e di quella di Ivano Marchiol (già una quarantina di adesioni).



PASSAGGI A LIVELLO



Salvini, che con Fontanini ha anche fatto un sopralluogo per vedere con i suoi occhi le cinque barriere ferroviarie, stasera sarà in città dalle 19 e martedì dalle 9 alle 10 parteciperà al gazebo della Lega in piazza Matteotti. Davanti a quasi 1.500 persone, al comizio conclusivo della campagna elettorale prima del primo turno, ha ribadito il suo impegno a risolvere l’annoso problema del nuovo nodo ferroviario e dell’eliminazione dei passaggi a livello, promettendo che «nei prossimi anni sarà realtà. Vogliamo riunire Udine e gli udinesi, riconnettere il territorio e spendere quei soldi per permettere a Udine di essere quella straordinaria città che stiamo vedendo», ha detto in piazza XX Settembre. Già a Milano aveva promesso a Fontanini, con il suo vice Loris Michelini e l’ex assessore regionale e ora parlamentare Graziano Pizzimenti, che una soluzione per quei quasi 75 milioni che mancano (l’ultimo tassello di un maxi piano da 200 milioni) si sarebbe trovata.



IL COMITATO

«L’onorevole Salvini ritorna a Udine, il giorno di Pasquetta per sostenere ancora una volta il sindaco Fontanini. È la terza volta in pochi mesi e questo ci inorgoglisce in quanto i problemi della città sono diventati temi cari anche al ministro. Non solo ha sul tavolo la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, ma anche la dismissione dei passaggi a livello e ci auguriamo anche il conseguente parco urbano alberato», scrive Mansi in una nota. Per questo, aggiunge, «il giorno di Pasquetta come Comitato Mansi, organizzeremo un presidio in prossimità del passaggio a livello di via Cividale, saremo lì con qualche striscione e con un microfono, che consegneremo all’onorevole Salvini e ovviamente al sindaco affinché ci dicano se sono arrivati i 70 milioni e in particolare quando inizieranno i lavorii». In un primo momento, Mansi&co. avevano ipotizzato di fare un presidio al mattino, ma poi, una volta appreso della visita serale di Salvini, hanno cambiato orario: «Dalle 18.45 alle 19.45 saremo ad aspettarlo in via Cividale», dice Mansi. Ovviamente, si tratta di una consapevole provocazione, neanche troppo nascostamente in salsa elettorale.

«Il ministro Salvini arriverà lunedì alle 18.30 a Ronchi e sarà a Udine dalle 19 - ricorda Fontanini -. Ci ha promesso i soldi e il suo impegno per quest’opera. È stato con me a vedere i passaggi a livello. Conosce bene la questione. Ha preso un impegno serio: stiamo parlando con un ministro. Se quelli del comitato vogliono fare un po’ di folclore, che lo facciano».